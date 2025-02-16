İsmet Taşdemir: '1 haftada 3 maç oynayıp hepsinde kazandık'

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, ligde son 3 hafta oynadıkları maçları gol yemeden kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 3 haftada hemen hemen aynı oyuncu grubuyla mücadele ettiklerine dikkati çekerek "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra biz rahatladık ve oyunu koparmasını bildik. Maçların hepsi zor, kolay değil. Bir haftada 3 maç üst üste oynayıp 3'ünde de galip gelmek, gol yemeden galip gelmek çok önemli. Ligin lideriyseniz, rakipler açısından da daha zor maçlar. Bizim açımızdan da çok şükür, 3'ünü de kayıpsız atlattık. Yolumuza devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.



Çorum temsilcisini de tebrik eden Taşdemir, "Gerçekten çok iyi oynadılar. İyi hazırlanmışlar ki 2 senedir bir arada oynayan bir takım. Hocasıyla, oyuncularıyla hemen hemen aynı takım. Oyunları da çok doğru ve iyi. Böyle bir rakibi yendiğimiz için mutluyum." diye konuştu.







