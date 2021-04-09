İsmail Çokçalış'ın ön çapraz bağları koptu

Bursaspor'un Altay ile karşı karşıya geldiği maçta genç oyuncu İsmail Çokçalış'tan kötü haber geldi.



20 yaşındaki genç yetenek İsmail Çokçalış'ın ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Ön çapraz bağları kopan Çokçalış'ın yakın zamanda ameliyat olacağı bildirildi. Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen İsmail Çokçalış bu sezon gösterdiği performansla bir çok Süper Lig takımının transfer listesine girmişti.



Bursaspor altyapısından yetişen 20 yaşındaki İsmail Çokçalış sağ bekte forma giyiyor ve bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol 3 asistle göz dolduran bir performansa imza atmıştı.



