Islam Makhachev hala rakipsiz!

Islam Makhachev, 10. sıradaki Renato Moicano'nun UFC 311'de ilk rauntta teslim olmasının ardından hafif sıklet şampiyonluk kemerini başarıyla korudu.



Dağıstanlı karma dövüş sanatları (MMA) dövüşçüsünün Cumartesi günü Inglewood, Kaliforniya'daki Intuit Dome'da üst üste 15. zaferini elde etmesi dört dakika beş saniye sürdü.



Rekoru 27 galibiyet ve bir mağlubiyet olan Makhachev, Brezilyalı rakibini hızla yere indirdikten sonra D'Arce şokunu uygulamakta gecikmedi.



33 yaşındaki Makhachev, beş maçla ligde en fazla unvan maçı kazanan isim ve kendi klasmanında başka hiçbir dövüşçünün başaramadığını başararak kemerini dört kez başarıyla korudu. Bu onun 'submission' ile elde ettiği 13. galibiyetiydi.



"Bu kemeri seviyorum" diyen Makhachev, UFC'nin 'pound for pound'daki en üst sıradaki dövüşçüsü ve gelmiş geçmiş en donanımlı hafif sıklet dövüşçüsü. "Eğer biri bu kemeri istiyorsa, kafese gelsin."



Moicano, Cuma günü bir sakatlığa bağlı "ciddi sırt ağrısı" nedeniyle maçtan çekilen üst sıradaki rakibi Arman Tsarukyan'ın yerine son anda maça çıktı.



Brezilya'dan gelen 35 yaşındaki Moicano, son 10 maçında dokuz galibiyet elde etmesine rağmen, neden dünyanın en iyilerinden biri olduğunu kanıtlamaya devam eden Makhachev'in rakibi olamayacağını kanıtladı.



Moicano kendisine karşı daha sertti ve Makhachev'in daha iyi bir dövüşçü olduğunu söyledi. Ancak bunun şampiyonluk zaferi için tek şansı olabileceğinden endişe ettiğini belirtti.



Moicano dövüşten sonra "Bu bir günlük bir uyarı değildi," dedi. "Bu bir hayat mücadelesiydi. Çok üzgünüm. Tüm hayatımı bu an için harcadım ve ilk rauntta yenildim."



Makhachev bir sonraki rakibi için bir tercihi olmadığını söyledi.



UMAR NURMAGOMEDOV İLK KEZ YENİLDİ



Destansı, aksiyon dolu bir horoz sıklet unvan maçında, şampiyon Merab Dvalishvili ilk unvan savunmasında başarılı oldu ve galibiyet serisini 12'ye çıkarırken ikinci sıradaki rakip Umar Nurmagomedov'a kariyerinin ilk mağlubiyetini tattırdı.



Maçın temposu, her iki dövüşçünün de dövüşte farklı zamanlarda baskın olduğunu gördü ve üç hakemden ikisinin ilk iki raunttan sonra Nurmagomedov'u önde göstermesinin ardından Dvalishvili güçlü bir şekilde kapattı.



Nurmagomedov sol elini kırdığını hissettiğini ve ilk raunttan sonra kullanamadığını söyledi.



PROCHAZKA, HILL'İ NAKAVTLA YIKTI



Hafif ağır sıklet maçında eski şampiyon ve ikinci sıradaki Jiri Prochazka, üçüncü sıradaki Jamahal Hill'i üçüncü rauntta yumruk yağmuruna tuttu ve üç dakikada teknik nakavt (TKO) ile durduruldu.



SPIVAC, ALMEIDA'YA DAYANAMADI



Ağır sıklette altıncı sıradaki Jailton Almeida, yedinci sıradaki Serghei Spivac'ı ilk raundun sonlarına doğru sağ yumruklarla indirdi ve 4:53'te teknik nakavtla ile maçı bitirmek için yer ve yumruk saldırısı kullandı.



DE RIDDER, HOLLAND'I BİTİRDİ



Reinier de Ridder, orta sıklet maçının yaklaşık 10. saniyesinde Kevin Holland'ı yere indirmek için hiç vakit kaybetmedi ve ilk raundun 3:31'inde arkadan çengel ile işini bitirdi.