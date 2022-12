İrfan Can Eğribayat: 'Ben bunu ilk kez F.Bahçe'de gördüm'

Fenerbahçe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, Corendon Alanyaspor'u 4-2 yendikleri hazırlık maçının ardından konuştu.



Kampı ve mücadeleyi değerlendiren İrfan Can, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Bir önceki maçta sonradan oyuna girmiştim. Hocamıza bu maçta ilk 11'de şans verdi. Elimden geleni yaptım. Fenerbahçe formasına layık olmak için mücadele ettik. Bizim için lig, kupa, hazırlık fark etmiyor. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Hep iyi mücadele veriyoruz. Bol gollü, keyifli maçlarımız oluyor. Taraftarlara da keyif veriyorsak ne mutlu bize. Güzel bir ortam var. Kamp güzel geçiyor. Herkes birbiriyle konuşuyor. Daha önceki takımlarımda herkesin ayrı takılma durumu oluyordu. Burada öyle bir şey olmuyor. Sohbetler, kahveler falan güzel geçiyor. Yoğun antrenman var ama eğlenceli olduğu için zor olmuyor. Hocamızın oyun anlayışını da sahaya yansıtabiliyoruz. İnşallah diğer maçı kazanıp kampı güzel gideririz." ifadelerini kullandı.



Altay Bayındır ile olan rekabetini anlatan genç kaleci, "Altay, U17'den, U19'dan, Ümit Milli Takım'dan arkadaşım. Karakter olarak inanılmaz. Aramız çok iyi kaleciler olarak. Güzel bir çalışma ortamı var. Ben buraya ikinci kaleci olarak geldim. Benim hedefim Altay'ı zorlamak, forma rekabetine girmek, performansları artırmak. Ertuğrul da çok zorluyor. Performanslarımız ister istemez artıyor. Herkes forma için mücadele veriyor. Arkadaşlık ve rekabet ortamı çok iyi. Başarı geliyor. İnşallah daha da başarılı olacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





