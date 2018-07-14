Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devi Juventus'a transferi son dönemde en çok ses getiren olaylardan biri oldu. 112 milyon Euro bonservis bedeliyle Torino temsilcisine katılan Portekizli yıldız, yeni kulübünde yılda 30 milyon euro kazanacak.Ronaldo'nun olay yaratan transferi, dünya genelinde çok sayıda futbol taraftarlarından çeşitli tepkiler aldı.Bu transfere Juventus'un İtalya'daki en büyük rakiplerinden biri olan Inter kulübünün taraftarından ilginç bir tepki geldi. Taraftarlar, Inter'in spor tesislerinin dışına, "CR7 bizi korkutmuyor" yazılı bir pankart astı.Inter bu yaz transfer döneminde Stefan de Vrij, Asamoah, Nainggolan, Politano ve Lautaro Martinez gibi isimleri kadrosuna kattı.