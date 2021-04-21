Inter kayıp yaşamaya başladı

İtalya Serie A'nın 32. haftasında lider Inter deplasmanda Spezia ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste 2. beraberliğini aldı.

, Fotoğraf; EPA
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Inter kayıp yaşamaya başladı
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21 Nisan 2021 23:40
İtalya Serie A'nın 32. haftasında lider Inter, deplasmanda Spezia ile karşı karşıya geldi. Alberto Picco'da oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Spezia 12. dakikada Farias'ın golüyle öne geçerken, Inter 39. dakikada Perisic ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda Inter baskı yapsa da üstünlük golünü bulamadı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Inter, 6 hafta kala 2. sıradaki Milan'ın 10 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ligde kalma mücadelesi veren Spezia ise 33 puana yükseldi.

Serie A'nın 33. haftasında Juventus deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacakken, Spezia ise Genoa deplasmanına konuk olacak.



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