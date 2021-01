Ingram: "Kontrat sonrası en önemli şey, aynı insan olarak kalabilmem"

New Orleans Pelicans yıldızı Brandon Ingram, takımla maksimum uzatma kontratı imzalamış olduktan sonraki hedeflerinden bahsetti.



Pelicans, hakiki yıldızı ve elit skoreri Ingram ile beş yıllığı 158 milyon dolarlık bir maksimum kontrat uzatması imzalamıştı.



"The Old Man and the Three" podcasti ile yaptığı sohbette Ingram'a, "Beş yıllık bir maksimum kontrat alacağını fark ettiğin anda, duyguların nelerdi? Bu senin için ne ifade ediyordu?" sorusu yöneltildi.



Ingram'ın yanıtı şu şekilde oldu:



"Halen dank etmiş değil. Benim için motivasyon kaynağı ve yaptıklarımın bir ödülü. Çalışmanın karşılığında aldığım bir ödül ve bunun da bilincindeyim."



B.I., beş sene Pelicans'ın bir parçası olmasıyla, artık ne yapması gerektiğine dair inancının ne olduğunu ise şöyle açıkladı:



"Ne olursa olsun aynı kişi olarak kalmaya devam etmeliyim. Bunun büyük bir sözleşme olduğunu biliyorum ve bunun için ne kadar şanslı olduğumun farkındayım."



Ayrıca bu kontrattan çıkarımlarının ne olduğu üzerine de Ingram, şunları söyledi:



"Ancak önemli olan şeyler, belki hayatımın sonunda veya kariyerimin sonunda yüzüme gülücük kondurabilecek ve beni mutlu edecek başarılardır. Çünkü bu, yaşadığım şeylerin listesidir ve bundan elde ettiğim de budur."



Bu sezon oynadığı beş maçta Ingram 22.6 sayı, 7.0 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalamıştı.