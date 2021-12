Ingles, PG'yi neden gıcık etmişti?: "Benden milyon kat iyi!"

Utah Jazz forveti Joe Ingles, 2018 playofflarında LA Clippers yıldızı Paul George'u rahatsız etmeye çalışmasının sebebini açıkladı.



'The Old Man & The Three' podcast'inde emekli NBA oyuncusu JJ Redick ile yaptığı sohbette Ingles, eski Oklahoma City Thunder yıldızı ile eşleşmesinden bahsetti ve diğer oyuncuların aklına girmeye çalışmak için neden bu kadar çok enerji harcadığını şu şekilde paylaştı:



"Elbette Paul George benden milyon kat daha iyi, o konuda hiç şüphem yok. Ama yapmam gereken bu. Bütün maç boyunca ona yakın durarak sadece onu gıcık etmeye çalışıyordum. Yaz aylarında bire bir oynasak, hücumda ve savunmada her pozisyonda beni mahveder. Maç içinde kendi adıma bir şekilde fark yaratan bir şey yapmak zorundaydım."



Jazz, mevzubahis playoff serisinde Oklahoma City Thunder'ı 4-2 ile elemişti.