İngiltere'den Hatay için destek geldi

İngiltere'nin Sheffield United Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İngiltere'den Hatay için destek geldi
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14 Ekim 2020 18:21
İngiltere'nin Sheffield United Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

Sheffield United Kulübünün Türkçe Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Fenerbahçe'nin yaptığı 1907 adet fidan bağışına atıfta bulunularak, "Dostumuz Fenerbahçe'nin Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlara desteğine katkı sağlamak adına 1889 fidan da bizden. Hatay'ın ve Hatayspor'un yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü ise İngiltere ekibine Twitter üzerinden "Dostumuz Sheffield United da Hatay için yanımızda. Doğa hepimizin yaşam alanı. İyi ki varsınız." cevabını verdi.





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