Indiana Pacers, Bogdanovic'i yedekledi!

İLGİLİ VİDEO

Indiana Pacers'ın, şutör forvet Doug McDermott ile 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladığı belirtildi.ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Indiana Pacers ile McDermott, 3 yıl 22 milyon dolarlık bir kontrat üzerinde anlaşma sağladı. Eski takımı Dallas Mavericks'in Doug McDemortt'ın transferine izin vereceği ve bir teklif yapmayacağı ifade edildi.26 yaşındaki Doug McDermott, 2014 draftında Nuggets tarafından 11. sırada seçildikten sonra Chicago Bulls, OKC Thunder, New York Knicks ve son olarak Dallas Maverick formaları giymişti.McDermott, kariyerinde çıktığı 264 NBA maçında yüzde 40.3 üçlük ortalamasıyla 7.9 sayı, 2.3 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı.