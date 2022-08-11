"BEŞİKTAŞ'A DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYORUM"

"RIDVAN GİBİ AVRUPA'YA GİTME FİKRİM VAR"

GENÇLERBİRLİĞİ'NE NEDEN TRANSFER OLMADI?

"DÜZCESPOR'DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen isimlerden biri olan İlkay İşler, siyah-beyazlılara veda etti. Gençlerbirliği ile 3+1 yıllığına anlaşan futbolcu, başkent ekibindeki belirsizlik sebebiyle rotayı Düzcespor'a çevirdi ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.veren İlkay İşler, Beşiktaş'ta yaşadıkları, transfer süreci ve Avrupa'ya transfer olan altyapı oyuncuları hakkında konuştu. İşteyaptığı açıklamalar...Beşiktaş'tan ayrılık süreciyle ilgili olarak konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "İki senedir başka takımlara kiralık gidiyordum. En sonunda bonservisimle birlikte Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdim. Kulüpteki yöneticilerimizle görüştüm. Altyapıda oynadım, Beşiktaş'a hizmet ettim. Uzun süre yer alıp ayrılmak elbette üzücü oldu. Ama ileride bir gün daha güçlü şekilde Beşiktaş'a dönmek istiyorum" ifadesini kullandı.Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın ile kısa süre çalışma imkanı bulan İşler, "Beşiktaş'ın altyapısında çok yetenekli futbolcular var. Rıdvan ve Emirhan çok iyi performans sergilediler. Rıdvan kulübe geldiğimde en yakın arkadaşım olmuştu. Onun adına çok sevindim. Hak ettiği yerde. Elbette uzun vadede benim de Avrupa'ya gitme fikrim var" açıklamasını yaptı.Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Gençlerbirliği'ne transferi gündeme gelen futbolcu, "Ön protokol imzalamıştım ve transfer tahtası kapalıydı. Ben de çok fazla gecikmek istemedim. Her şey netleşsin istedim. Son dakikaya kadar beklemek ve belirsizlik psikolojisini yaşamak istemedim diyelim. Gençlerbirliği bana 3+1 yıllık kontrat veriyordu. Ama belirsizlik sebebiyle beklemek istemedim ve Düzcespor ile anlaştım" dedi.Düzcespor'daki hedeflerinden bahseden İlkay İşler, "Buraya geldiğim günden beri çok cana yakın taraftarlar var. Burada da Beşiktaşlı taraftarlar geldi yanıma. Destek verdiler. Çok iyi bir kulüp. 2 yıllık sözleşme imzaladım. Bu kulüpte başarılı olmak ve üst seviyelere çıkmak istiyorum. Gelişimime katkıda bulunacaklardır. Gelişme zamanı. Ben sağ açık ve sol açıkta oynayabilirim. Ercüment Coşkundere hocam 8 numarada da iyi olduğumu söyledi. Sürekli oynayan bir oyuncu olmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.