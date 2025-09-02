İlkay Gündoğan, Galatasaray'da!

"BÜYÜK GALATASARAYLIYIM" Gündoğan, İstanbul'a iner inmez yaptığı açıklamada "Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynamak istiyorum." dedi. "GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİM" Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz. Yuvama geldim, Galatasaray camiasının parçası olmak gurur verici." ifadelerini kullandı. "BAŞKA TEKLİFLER OLDU" Başka takımlardan transfer teklifi geldiğini kaydeden İlkay, "Başka teklifler de oldu ama sıcak baktığım bir şey yoktu. Galatasaray'la görüşmeler mayıs sonu haziran başı başlamıştı. Osimhen'i, Sane'yi hallettiler, biraz beklemek gerekiyordu ama şimdi imzayı atıp Galatasaray'ın parçası olacağız." sözlerini sarf etti. "BUGÜNÜ ÇOK BEKLEDİM" Yıldız futbolcu konuşması esnasında ayrıca, "Galatasaray'a gelmek için bugünü çok beklemedim çok." ifadelerini de kullandı.



"SANE İLE İYİ ARKADAŞIZ"

Almanya Milli Futbol Takımı'ndan arkadaşı Leroy Sane ile en son 2 hafta önce görüştüğünü dile getiren 34 yaşındaki oyuncu,şeklinde konuştu.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ile transferi için görüştüğünü belirten İlkay,dedi.Çok gururlu hissettiğini aktaran İlkay,açıklamasını yaptı.Konuşmaların ardından taraftarlara üçlü çektiren İlkay, kendisi için getirilen özel araçla alandan ayrıldı.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK



1990 doğumlu hücum oyuncusu, Mertens ve Muslera'nın ayrılmasıyla soyunma odasında oluşan ağabeylik boşluğunu dolduracak. Teknik direktör Okan Buruk, saha içinde İlkay'dan 10 numara olarak katkı almaya çalışacak. İlkay, Almanya Milli Takımı'nı 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.



Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay, kariyerinde Schalke 04, Nürnberg, Dortmund, Barcelona ve Manchester City'de oynadı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve on numara olarak görev yapabiliyor.



İLKAY GÜNDOĞAN'IN PAYLAŞIMI





Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.