İlkay Gündoğan, Galatasaray'da!

Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:
2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
MANCHESTER CITY'YE VEDA ETTİ
İSTANBUL'A GELDİ!
👋 İlkay Gündoğan, Manchester City'e veda etti:
'Ayrılma sebebim çok basit. Hala mümkün olduğunca sık futbol oynamak istiyorum. Çünkü bu en sevdiğim şey. Yakında 35 yaşıma gireceğim ama hala çok formda hissediyorum. Bir Şampiyonlar Ligi takımı için üst düzey performans… pic.twitter.com/hJWokTNoqs
Öte yandan Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İlkay Gündoğan'ı taşıyan uçak saat 16:00'da İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
"BÜYÜK GALATASARAYLIYIM"
Gündoğan, İstanbul'a iner inmez yaptığı açıklamada "Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynamak istiyorum." dedi.
"GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİM"
Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz. Yuvama geldim, Galatasaray camiasının parçası olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.
"BAŞKA TEKLİFLER OLDU"
Başka takımlardan transfer teklifi geldiğini kaydeden İlkay, "Başka teklifler de oldu ama sıcak baktığım bir şey yoktu. Galatasaray'la görüşmeler mayıs sonu haziran başı başlamıştı. Osimhen'i, Sane'yi hallettiler, biraz beklemek gerekiyordu ama şimdi imzayı atıp Galatasaray'ın parçası olacağız." sözlerini sarf etti.
"BUGÜNÜ ÇOK BEKLEDİM"
Yıldız futbolcu konuşması esnasında ayrıca, "Galatasaray'a gelmek için bugünü çok beklemedim çok." ifadelerini de kullandı.
"SANE İLE İYİ ARKADAŞIZ"
"HER ŞEY ÇOK HIZLI GELİŞTİ"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ile transferi için görüştüğünü belirten İlkay, "İki gün önce konuşmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum." dedi.
"BEKLEMEYE DEĞDİ"
Çok gururlu hissettiğini aktaran İlkay, "Çok mutluyuz. Yuvamıza döndük. Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye de değdi. Kavuştuk artık. Biraz sürdü ama mutluyuz. Formayı giyip, stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.
Konuşmaların ardından taraftarlara üçlü çektiren İlkay, kendisi için getirilen özel araçla alandan ayrıldı.
YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK
1990 doğumlu hücum oyuncusu, Mertens ve Muslera'nın ayrılmasıyla soyunma odasında oluşan ağabeylik boşluğunu dolduracak. Teknik direktör Okan Buruk, saha içinde İlkay'dan 10 numara olarak katkı almaya çalışacak. İlkay, Almanya Milli Takımı'nı 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.
Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay, kariyerinde Schalke 04, Nürnberg, Dortmund, Barcelona ve Manchester City'de oynadı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve on numara olarak görev yapabiliyor.
İLKAY GÜNDOĞAN'IN PAYLAŞIMI
PERFORMANSI
İlkay Gündoğan çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.