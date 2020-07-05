İlk yarı yorumu. Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu

Feghouli'nin kırmızı kartı

Cüneyt Çakır'ın penaltı kararı

ERMAN TOROĞLU: Feghouli denen adam bir kırmızı kart gördü... Bu adamlara bu paraları nasıl veriyorlar? Kuzey Afrika ülkelerinden gelenler takımlarını böyle yarım bırakıyor. Rakip etmek atar, canın yanar ve döner vurursun o da olmaz da...Feghouli kurşun yemiş gibi yere atıyor kendini sonra da vuruyor. Emre de kurşun yemiş gibi attı ya kendini, o darbeyi yerseniz yerden kalkamazsınız. Bu adamların Galatasaray'dan gönderilmesi lazım."

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan ve ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren maçı Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu değerlendirdi."Trabzonspor kaybetse şampiyon olma ihtimali çok zorlaşır, Galatasaray için de bu maçı kaybetmek Avrupa kupaları açısından da sıkıntı yaratır. Sivas da kazandı. Feghouli'nin kırmızı kartına kadar iki takım da çok ciddi savunma sıkıntısı yaşadı, Galatasaray pozisyon açısından daha zengin bir ilk yarı yaşadı.Galatasaraylı oyuncular çok gerildi. Penaltının yorumunu yapmayacağım! Maçta hakem yok! Kırmızı kartı hakem görmüyor, penaltıyı hakem görmüyor! İki pozisyon var, ikisini de VAR hakemi görüyor. Ali Palabıyık iyi maç yönetiyor"