İlk uçuşların yapılacağı yerler belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.

Haber; AA
İlk uçuşların yapılacağı yerler belli oldu
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30 Mayıs 2020 13:16
1 Haziran itibarıyla kalkacak uçuş yasağının ardından ilk uçuşların nereden yapılacağı da belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seferlerin İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacağını belirtirken diğer havalimanlarının kademeli olarak seferlere açılacağını kaydetti

Türk Hava Yolları ( THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi. İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılacak ilk uçuşun da detayı belli oldu. THY kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı öğrenildi. İlk uçuşunu yapacak uçak saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanıyor.

Pegasus Hava Yolları, kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen'den İzmir'e gerçekleştirecek.

Kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu saat 10:15 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir seferiyle gerçekleştirecek olan Pegasus, 1-2-3 Haziran 2020 tarihleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlediği destinasyonlar çerçevesinde İstanbul Sabiha Gökçen'den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon'a seferler planladı.

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