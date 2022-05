İlhan Palut: 'Bize izin vermediler'

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, ligi 3. sırada bitirmeyi garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sene sezonun kendileri için çok iyi geçtiğini belirtti.



Hatayspor maçı öncesi Avrupa'ya gitmeyi matematiksel olarak garantileyemediklerini ifade eden Palut, şunları kaydetti:



"Üçüncülüğü zaten istiyorduk. Tabii Fenerbahçe, ikincilik yarışında avantajlıydı. Bunun için burada kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi başladığımız ve başından sonuna hakim bir şekilde götürdüğümüz, tempolu, istekli ve bana göre kazanmamız gereken bir maçı güzel bir skorla kazandık. Giresun'dan gelen haberle de ligi şu an itibarıyla üçüncü bitirmeyi garantiledik. Bu da aynı zamanda Avrupa'ya katılımın da garanti olması anlamına geliyor. Bugün, güzel bir gündü. Taraftarımızın bizi karşılaması ve maç içindeki bize olan desteği, oyuncularımızın coşkusu, sıralamamızı olabilecek en iyi yere getirdi. Hem Avrupa'yı garantiledik hem de zaten biliyorsunuz Skubic özelinde bir şekilde buruk bir veda yakışmayacaktı. Oyuncu arkadaşları da buna izin vermedi ve maçı sonuna kadar kovaladılar. Takımımı hem bugünkü maç için hem de bütün sezon için canıgönülden tebrik ediyorum."



Palut, Skubic'in uzun süredir Konyaspor'a çok büyük hizmetleri olduğunu vurgulayarak, "Çok kaliteli, disiplinli ve karakterli bir sporcu olmasının yanında kaliteli de bir aile babası. Onunla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Ondan çok şey öğrenmişimdir. İnşallah bizim de ona katkılarımız olmuştur. Umarım o ve ailesi için her şey çok güzel olur. Şu an Konyaspor'un teknik direktörü olarak bu camia için göstermiş olduğu hizmet ve fedakarlıklardan dolayı Skubic'e teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bir basın mensubunun teknik direktörlük kariyeriyle ilgili sorusunu ise Palut, "Gerçekten çok güzel bir sezon geçirdiğimizin farkındaydım. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bilmiyorum şampiyonluk olur muydu? Çok o potaya giremedik açıkçası. Ona izin vermediler. Biz de tabii ki hatalar yaptık. Ama ikinci olabilir miydik? Evet, olabilirdik. Bizim hatalarımız, Fenerbahçe'nin çok yükselen form grafiği, şimdi kendi adıma böyle bir sezonu, eli boş bir şekilde bitirmenin korkusunu ve gerginliğini yaşamadım desem yalan söylemiş olurum. Çünkü insan zaten çok emek vermediği bir şeyi kaybetmekten korkmaz." diye yanıtladı.



Palut, Konyaspor'da geçirdiği günlerin çok değerli olduğunu vurgulayarak, sezonun bu şekilde sonuçlanmasının kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyledi.



Sadece Konyaspor'un başarısına konsantre olduğunu ifade eden Palut, "Benim, başarılı oldum bunu kullanayım, bunu bir kariyere çevireyim ya da bir maddiyata çevireyim diye bir telaşım yok. En ufak böyle bir telaşım, kuşkum yok. Sadece çok çalışmaya devam etmek istiyorum. Çok çalışmak istiyorum. Olduğum camiayı, aldığım yerden daha yukarılarda bırakmak istiyorum. Ondan sonra nasip bakalım, neler göreceğiz ama şunu söyleyebilirim, en yüksek yer neresiyse, orası için de kendime güveniyorum." şeklinde konuştu.





