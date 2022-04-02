İlginç an: İrfan'a topu vermedi, sevinci kesti

Kayseri'ye attığı golü, hamile eşine armağan etmek isteyen İrfan Can topu alamadı.

Haber; Sporx.com
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İlginç an: İrfan'a topu vermedi, sevinci kesti
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02 Nisan 2022 17:33
Kayseri'ye attığı golü, hamile eşine armağan etmek isteyen İrfan Can topu alamadı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında attığı golü eşine armağan etmek isteyen İrfan Can Kahveci, top toplayıcıdan beklediği gibi topu alamadı ve gol sevincini istediği şekilde yaşayamadı.

İrfan Can, 68. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı.
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