IFAB'dan ofsayt kuralında değişiklik

Futbol oyun kuralları belirleyicisi IFAB, ofsayt kuralıyla ilgili yapılan değişikliği kamuoyuna duyurdu.



Duyuruda ofsayt belirleme sınırında revize yapıldığı ifade ederek bundan böyle ofsayt belirlenirken sınırın koltuk altı bölümünün sınır olarak alınacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Omuz elle oynama kurallarına dahil değil değildir. Dolayısı ile omuz, vücudun nizami gol atabileceği bir parçasıdır ve bu nedenle ofsayt pozisyonu değerlendirilirken dikkate alınması gereken yerdir" ifadeleri kullanıldı.



Açıklama ile omuzdan sonra ele kadar olan tüm bölümlerin ofsaytta belirleyici olmayacağı konusu netleşmiş oldu.



