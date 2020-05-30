İçişleri Bakanlığı, seyahat kısıtlaması ile ilgili kararları açıkladı

İŞTE ALINAN KARARLAR

HES KODU NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.- Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.- 65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek.- Genelgeye göre, uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde,yapılacak.- Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.1. Hayat Eve Sığar Uygulaması ile HES Kodu İşlemleri bölümüne girilir.2. 'HES kodu Oluştur' butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.3. SMS yöntemi ile: HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Seri Numarasının Son 4 hanesi ve Paylaşım Süresi (Gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.