Ibrahimovic: 'Mourinho ve ben, kibirli değiliz'

MLS ekiplerindenoynayaneleştirilendestek çıktı.İngiliz basınına konuşan Ibrahimovic, "Jose Mourinho çok farklıdır çünkü o bir kazanandır. Kazanmak için her şeyi yapar. Futbolu biliyor, maçı nasıl okuyacağını biliyor ve oyuncularına nasıl yaklaşacağını biliyor. Inter'de her oyuncudan yüzde 200 verim aldı" ifadelerini kullandı.Mourinho ve kendisinin kibirli olmadığını vurgulayan Zlatan, "Mourinho disiplinli bir teknik direktör. Ancak onu farklı kılan, oyuncuları bu duruma ikna edebilmesidir. Mourinho ile ben aynıyız. Cahil insanlar kibirden bahsediyor ancak sadece kendimize güveniyoruz." dedi.