Ibrahimovic: 'Mourinho ve ben, kibirli değiliz'

MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de oynayan Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'da eleştirilen Jose Mourinho'ya destek çıktı.
"MOURINHO FARKLIDIR"
İngiliz basınına konuşan Ibrahimovic, "Jose Mourinho çok farklıdır çünkü o bir kazanandır. Kazanmak için her şeyi yapar. Futbolu biliyor, maçı nasıl okuyacağını biliyor ve oyuncularına nasıl yaklaşacağını biliyor. Inter'de her oyuncudan yüzde 200 verim aldı" ifadelerini kullandı.
"CAHİL İNSANLAR KİBİR DİYOR"
Mourinho ve kendisinin kibirli olmadığını vurgulayan Zlatan, "Mourinho disiplinli bir teknik direktör. Ancak onu farklı kılan, oyuncuları bu duruma ikna edebilmesidir. Mourinho ile ben aynıyız. Cahil insanlar kibirden bahsediyor ancak sadece kendimize güveniyoruz." dedi.
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"MOURINHO FARKLIDIR"
İngiliz basınına konuşan Ibrahimovic, "Jose Mourinho çok farklıdır çünkü o bir kazanandır. Kazanmak için her şeyi yapar. Futbolu biliyor, maçı nasıl okuyacağını biliyor ve oyuncularına nasıl yaklaşacağını biliyor. Inter'de her oyuncudan yüzde 200 verim aldı" ifadelerini kullandı.
"CAHİL İNSANLAR KİBİR DİYOR"
Mourinho ve kendisinin kibirli olmadığını vurgulayan Zlatan, "Mourinho disiplinli bir teknik direktör. Ancak onu farklı kılan, oyuncuları bu duruma ikna edebilmesidir. Mourinho ile ben aynıyız. Cahil insanlar kibirden bahsediyor ancak sadece kendimize güveniyoruz." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın