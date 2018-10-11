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Ibrahimovic: "Mourinho ve ben, kibirli değiliz"

Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ibrahimovic: 'Mourinho ve ben, kibirli değiliz'
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11 Ekim 2018 00:45
MLS ekiplerinden Los Angeles  Galaxy'de oynayan Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'da eleştirilen Jose  Mourinho'ya destek çıktı.

"MOURINHO FARKLIDIR"

İngiliz basınına konuşan Ibrahimovic, "Jose Mourinho çok farklıdır çünkü o bir kazanandır. Kazanmak için her şeyi yapar. Futbolu biliyor, maçı nasıl okuyacağını biliyor ve oyuncularına nasıl yaklaşacağını biliyor. Inter'de her oyuncudan yüzde 200 verim aldı" ifadelerini kullandı.

"CAHİL İNSANLAR KİBİR DİYOR"

Mourinho ve kendisinin kibirli olmadığını vurgulayan Zlatan, "Mourinho disiplinli bir teknik direktör. Ancak onu farklı kılan, oyuncuları bu duruma ikna edebilmesidir. Mourinho ile ben aynıyız. Cahil insanlar kibirden bahsediyor ancak sadece kendimize güveniyoruz." dedi.



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