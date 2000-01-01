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Ibaka'nın, Raptors'dan asıl ayrılma sebebi!

LA Clippers forveti Serge Ibaka'nın eski takımı Toronto Raptors'dan ayrılma sebebinin, ekibin şimdiki Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol ile yeniden anlaşma imzalama isteği olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers forveti Serge Ibaka'nın eski takımı Toronto Raptors'dan ayrılma sebebinin, ekibin şimdiki Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol ile yeniden anlaşma imzalama isteği olduğu iddia edildi.

Raptors, ölü sezonda Ibaka ve Gasol ile yeniden anlaşmak istemiş olsa da, iki oyuncuyu da kaybetmişti.

Sportsnet'ten Michael Grange'e göre Ibaka, Raptors'ın Gasol ile yeniden anlaşma imzalamak için gereken maaş boşluğunu açmak adına, kendisine beklediği teklifi yapmadıkları için kızgın olduğunu iddia etti:

"Ancak Raptors'ın ilk teklifi (2020-21 sezonu için yaklaşık 12 milyon dolar) Ibaka'nın beklediğinin altındaydı ve Toronto teklifi 14 milyon dolara yükselttiğinde bile, ekibin asıl amacı Gasol'un peşine düşmek için gereken boşluğu açmaktı.

İddialara göre bu durum, İspanyol oyuncunun yedeği olmayı istemeyen ve kendisiyle ortak bir rolde oynamak için takımla tekrar anlaşmayacak olan Ibaka'nın pek hoşuna gitmemişti.

Ibaka böylece, hızlı bir şekilde LA Clippers'a ve iki yıllığı 19 milyon dolarlık anlaşmasına yönelmişti."

Ibaka, Clippers ile 19 milyon dolarlık, Gasol ise Lakers ile iki yıllığı 5.25 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.


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