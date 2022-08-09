Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. Tur maçında deplasmanda Bradford City ile karşı karşıya geldi.



Hull City, karşılaşmanın 24. dakikasında milli futbolcu Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda bitmeden geri dönüşe imza atan Bradford ise 39 ve 44. dakikalarda Andy Cook'un attığı gollerle 2-1 öne geçti. İlk yarı Bradford'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve Hull City sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvadan elendi.



Hull City'de Ozan Tufan ve Allahyar, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ozan Tufan 46, Allahyar ise 63 dakika sahada kaldı. İngiliz ekibinde Benjamin Tetteh ise 63. dakikada oyuna girdi. Doğukan Sinik ise karşılaşmada süre almadı.





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