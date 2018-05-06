Houston Rockets, Utah'ta yine güldü!

NBA Batı Konferansı yarı final serisi dördüncü maçındailekarşı karşıya geldi.İlk periyotu 30-23 önde tamamlayan Houston Rockets, devreye 58-48'lik avantajla girdi.Üçüncü çeyrekte de farkı açan Houston Rockets, son bölümü iyi oynadı ve deplasmanda Utah Jazz'ı 100-87 mağlup ederek seride 3. galibiyetini aldı.Seride 3-1 önde olan Houston Rockets'ta Chris Paul 27 sayı, 12 ribaund, 6 asistlik performans sergiledi. James Harden 24 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 4 top çalmayla oynadı.Utah Jazz'da Donovan Mitchell 25 sayı attı ve 9 ribaund aldı. Rudy Gobert 11 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.