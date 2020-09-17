Hollanda Federasyonu'ndan 'seks oyuncakçısı' sponsora ret

Hollanda'da mücadele eden Emmen takımı, seks oyuncakları üreten EasyToys firması ile sponsorluk anlaşması yaptı. Hollanda Futbol Federasyonu ise, bu sponsorluk anlaşmasına ret yanıtı verdi.



Firma Emmen'in sponsoru olduğunda yıllık 500 bin avro ödemek üzere anlaşma imzaladı.



"AHLAKA AYKIRI"



Hollanda Futbol Federasyonu ise; "Sponsorluk sözleşmeleri hiçbir kanuna, kamu düzenine ve ahlaka aykırı olamaz." maddesi nedeniyle bu anlaşmayı kabul etmedi.



EasyToys firmasının CEO'su ise; "Hayal kırıklığına uğradık. EasyToys ve Emmen aynı bölgede yer alan iki başarılı şirket. Ben bir problem göremiyorum." açıklaması yaptı.



