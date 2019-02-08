"MAĞLUBİYETTEN SONRA BEN DE HATA ARIYORUM"

"TRANSFERLER OLMASA, GELİŞEN ANTRENÖRLÜĞÜ GÖRÜRDÜK"

Teknik Direktörü'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda buundu.Fenerbahçe'nin sağ kanadını kitlediklerini kaydeden Karaman, "Maç öncesi iki takımın da elindeki kadroya göre çalışmaları var. Fenerbahçe'nin 2 maçı var, Malatya, Göztepe, iyi oynadığı 2 maç ve yeni transferler. Hamle gücünün çok iyi olması. Fenerbahçe sağ kanatta hem fazlalık oluşturuyor, hem de orada koordinasyonlarla defansın arkasına sarkıp pozisyon buluyorlar. Plan A bu. Kucher sol stoper oynadı. Stoper, stoper, stoper, sağ bek oynadım, bu farklı bir koordinasyon. Kırmızı karttan sonra oyunun hakimi olmamız gerekiyor, normal. Fenerbahçe'nin net pozisyonu 10 kişiyle oldu ve sağ kanattan geldi. Önemli bir 3 puan aldık, fazla abartmaya gerek yok. Rakip 10 kişi kalıyorsa, üstünlüğü ele geçirmek zorundasın" dedi.Hakemin performansı için görüşleri sorulan teknik adam, "Faul sayıları 18'e 14, fazla faul yapan takım Fenerbahçe. Mağlubiyettten sonra ben de hata aramaya çalışıyorum, doğaldır, düşüncelerine katılmadığım kararlar var ama nihayetinde 'respect' gösteriyorsun. VAR'a gitti, gol iptal oldu. Fenerbahçe büyük takım, buna saygı gösteriyorum ben. Ben ne söylediğimi, ne yaptığımı iyi biliyorum. Türk futboluna hizmet eden bir camia." diye konuştu.Anadolu takımlarının büyük takımlar karşısında aldığı galibiyetlerin değerini vurgulayan "Anadolu takımlarıyla oynarken, Fenerbahçe ile 10 maç yapsan 1-2 tane kazanırsın. Transferlerde son 2-3 gün transferleri olmasa büyük takımların, Anadolu takımlarıyla başa baş oluyor. Camiaların büyüklüğü onları büyük yapıyor. Biz stoperi orta saha yapıyoruz, sol bek yapıyoruz, yapmak zorundayız. Son 2-3 gün transferleri olmasa, takımı geliştiren antrenörlüğe doğru iş gelişiyordu. Son transferlerden sonra takımlar kendilerine inanılmaz güç kattı" ifadelerini kullandı.