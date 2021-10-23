Hikmet Karaman: "Eski havamızı yakalamalıyız"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hikmet Karaman: 'Eski havamızı yakalamalıyız'
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23 Ekim 2021 18:41
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

2 tane gol yedik, 2. golü 47. dakikada yedik. İlk yediğimiz gol, çok basit bir gol. Teknik adam olarak takım savunmasını daha iyi yere getirmek, grup, bireysel defansı... 2. golde de bireysel defans var. O bloktaki oyuncular çok değişince sakatlık, ceza ya da kovid nedeniyle, bir türlü üst üste 2 maç aynı defans bloğuyla oynayamıyoruz. 1-0 içeri girsek daha farklı bir oyun olur.

Ne anlatırsan anlat, nihayetinde yenildik. Buradan 1 ya da 3 puanla çıkmak arzumuzdu. Aşağıdaki takımlar puantaj olarak yaklaştı. Hafta içi kupa var, sonra önemli bir maç oynayacağız, o maçı kazanmamız lazım ki eski havamızı yakalayalım.


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