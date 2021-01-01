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Hield: "Marvin'i rahat bırakın artık!"

Sacramento Kings guardı Buddy Hield, beklentileri karşılayamamasına dair eleştiri alan takım arkadaşı Marvin Bagley III'ü savundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings guardı Buddy Hield, beklentileri karşılayamadığına dair eleştiri oklarının hedefi olan takım arkadaşı Marvin Bagley III'ü savundu.

Bagley'nin ligdeki üçüncü sezonu olmasına rağmen, birçok kişinin gözünde henüz istenen seviyeye ulaşabilmiş değil.

Hield, NBC Sports'tan James Ham ile konuşarak, 21 yaşındaki oyuncu hakkında şunları söyledi:

"Marvin'i rahat bırakın artık. Çocuk daha 21 yaşında. Şu anda herkese bu lige ait olduğunu kanıtlamaya çalışıyor ve bu da zaman alan bir şey. Önce ligde yerini bulması lazım. Daha çok maç tecrübesi geçirdiği zaman, daha rahat hissedecek ve şimdiki halinin tamamen zıttı olacak."

Bu sezon maç başına 27 dakika sahada kalan Bagley, 13.4 sayı, 8.2 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları yakalıyor.


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