Herkes tatilde Torrent mesaide!

Galatasaray'da futbolcular teker teker tatile çıkarken, Florya'da bir isim mesaisine devam ediyor: Domenec Torrent.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Herkes tatilde Torrent mesaide!
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25 Mayıs 2022 12:24
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da futbolcular teker teker tatile çıkarken, Domenec Torrrent mesaisine devam ediyor.

TAKIMLA İLGİLİ RAPOR HAZIRLAYACAK

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent, İstanbul'dan ayrılmadı ve 11 Haziran'daki seçime kadar görevinin başında olacak. Bu sürede Florya'da altyapı maçlarını takip edecek İspanyol hoca, sportif direktör Sensibile ile transferi düşünülen oyunculara karar verecek ve A Takım'la ilgili rapor hazırlayacak.

MALİYET 2.1 MİLYON EURO

Yeni seçilecek yönetim, Torrent'in tazminat sorununu da çözmek zorunda. Torrent'in 5 yardımcısı ile birlikte maliyeti 2.1 milyon Euro. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun 11 Haziran sonrası ilk mesaisi İspanyol teknik heyetin sözleşmelerini en az zararla feshetmek olacak. 



 
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