Hentbolda acı kayıp: Serdar Seymen

Nilüfer Belediyesi - Spor Toto maçının devre arasında kalp krizi geçiren Nilüfer Belediyesi Başantrenörü Serdar Seymen hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hentbolda acı kayıp: Serdar Seymen
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15 Şubat 2025 17:44
Hentbol Ligi'nde oynanan Nilüfer Belediyesi - Spor Toto maçının devre arasında kalp krizi geçiren Nilüfer Belediyesi Başantrenörü Serdar Seymen hayatını kaybetti.

Serdar Seymen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hentbol camiasına baş sağlığı diliyoruz.

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