Hentbolda acı kayıp: Serdar Seymen

Hentbol Ligi'nde oynanan Nilüfer Belediyesi - Spor Toto maçının devre arasında kalp krizi geçiren Nilüfer Belediyesi Başantrenörü Serdar Seymen hayatını kaybetti.
Serdar Seymen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hentbol camiasına baş sağlığı diliyoruz.
Serdar Seymen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hentbol camiasına baş sağlığı diliyoruz.
Spor Toto Başantrenörü Serdar Seymen, Nilüfer Belediyespor maçının ikinci yarısı başlarken rahatsızlandı ve ambulansla hastaneye götürüldü.
Spor Toto camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/lr69IRg7Ux
— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 15, 2025
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