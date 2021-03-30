Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Antalya derbisi heyecanı

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Konyaaltı Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor, çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Antalya derbisi heyecanı
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30 Mart 2021 14:43
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Konyaaltı Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor 31 Mart Çarşamba günü karşılaşacak.
 Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Antalya'nın iki temsilcisinin kupa mücadelesi, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç hakem ikilisi yönetecek.

İki takım, bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda birer galibiyet aldı. 

Muratpaşa Belediyespor'da Cansu Akalın'dan sonra Döne Gül Bozdoğan'ın da sezonu kapattığı bildirildi.

Muratpaşa Belediyespor Antrenörü Kadir Ayar, Türkiye Kupası'nı yeniden Antalya'ya getirmek istediklerini kaydetti. 

Çeyrek final rövanş mücadelesi, 7 Nisan Çarşamba günü aynı salonda ve aynı saatte oynanacak.   



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