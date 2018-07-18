Henry Onyekuru: 'Burada evimde gibiyim'

"İNANILMAZ BİR SEVGİ VAR"

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, PSV Eindhoven maçının ardından değerlendirmelerde bulundu."İyi bir maçtı. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde bir Valencia maçı var. Ona hazırlanmamız gerekiyor. İlk kez forma giydiğim ve Galatasaray taraftarının önüne çıktığım için çok mutluyum.""Burada kendimi evimde görüyorum. Bana inanılmaz bir sevgi var. En iyi şekilde hazırlanıp, yüzde 100'ümü vermeye çalışacağım."