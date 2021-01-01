Heat ve Pistons'ın hedefinde, Dinwiddie var!

Miami Heat ve Detroit Pistons'ın Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie ile adı geçen takımlar oldukları iddia edildi.



SNY'den Ian Begley'e göre Miami Heat, kısmi yırtılan çapraz bağının iyileşme süreci devam eden Dinwiddie'nin takasıyla ilgilenen en son ekip olarak ortaya çıktı:



"Miami Heat, SNY kaynaklarına göre Spencer Dinwiddie'yi Nets'ten almakla ilgilenen takımlardan biri. Daha önce bildirildiği gibi, Pistons da son takas tarihinden önce onu takaslamak isteyen takımlar arasında."



Geçtiğimiz sezon Kyrie Irving'in sakatlık nedeniyle oynamadığı 49 maçta ilk beş başlayan ve bu süreçte 20.8 sayı ve 6.8 asist ortalamaları yakalayan Dinwiddie'nin, 2021-22 sezonu için 12.3 milyon dolarlık bir opsiyonu bulunuyor.



