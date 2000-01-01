Hayward'ın, NBA'in askıya alınması sonrası ilk endişesi!

Boston Celtics forveti Gordon Hayward, NBA'in koronavirüs salgınından ötürü askıya alınması sonrası deneyimini ve ilk endişesini paylaştı.



Ligin geri kalanına benzer şekilde, Hayward, 2019-20 NBA normal sezonunun askıya alınmasına neden olan olaylara şaşırdı.



Hayward ve Celtics'in geri kalanı, Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in koronavirüs testinin pozitif çıktığına dair haberler çıktığında, Milwaukee Bucks ile oynamaya hazırlanıyordu.



"45 dakikalık sürede, Milwaukee Bucks'la oynamaya hazırlanmaktan, eve nasıl gideceğimizi çözme durumuna gelmiştim. İlk gelen haber, bir Utah Jazz oyuncusunun koronavirüs için pozitif test edildiği ve Oklahoma City'deki maçların iptal edildiğiydi. Ve sonra bizim de maçımız iptal edilmişti ve tüm sezon askıya alınmıştı."



"AKLIMIZDA BİR SÜRÜ SORU VARDI"



Bu olay, 11 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Ertesi gece maç yoktu ve sezon ertelenmişti. Hayward, yakındaki bir barda iki antrenörle bir araya gelmişti ve burada önemli sorular tartışılmıştı.



Hayward, ekibiyle birlikte hafta boyunca hem Jazz hem de Brooklyn Nets ile karşılaştıklarını fark ettiklerinde, korktuklarını söyledi. Utah'ın Gobert ve Donovan Mitchell ile iki oyuncusu pozitif olarak teyit edilirken, Brooklyn'de Kevin Durant dahil dört kişide de aynı durum mevcuttu.



"Virüsü kaptık mı, kaptıysak haberimiz var mı? Ne zaman test edileceğiz? Bütün bunlar aklımızdan geçiyordu ve herkes gibi olanları anlamaya çalışıyorduk."



"EMİN OLMADAN, EVE DÖNMEDİM"



Test sonuçları daha sonra Celtics point guardı Marcus Smart'ın ekipten pozitif test sonucu alan tek kişi olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ancak Hayward, sonuçlarını beklerken duyduğu dehşeti hatırladı.



Hayward özellikle virüsü sevdiklerine bulaştırmaktan korkuyordu. Hayward'ın eşi Robyn ile üç kızı var ve başka bir çocuk bekliyorlar.



"Eşim virüsü kapmış olsaydı, bebeğimiz ve onun için potansiyel olarak felaket ve hayati tehlike oluşturabilecek bir şey olurdu. Bu yüzden eve dönmeden önce temiz olduğumdan emin olmak istedim. Eve geldikten birkaç gün sonra test olduk. Doktorlarla konuştum ve eve gitmemin sorun çıkarmayacağını belirledik, ancak sonuçları geri alana kadar ve %100 emin olana kadar, mesafemi korumam ve kimseye yaklaşmamam gerekiyordu."



