Hawks 18 sayıdan döndü, seriyi 2-2'ye getirdi!

Atlanta Hawks, StateFarm Arena'da oynadığı Doğu Konferansı yarı finalleri 4. maçında Philadelphia 76ers'ı 103-100 mağlup ederek, seride 2-2 eşitliği sağladı.
76ers guardı SethCurry maçı uzatmaya gönderebilecek üçlüğü kaçırınca, Hawks ekibi galibiyete tutunmuş oldu. TraeYoung 25 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, aynı zamanda 18 asistle kariyer rekoru kırdı. JohnCollins 14 sayı ve 12 ribaund ile, Clint Capela 12 sayı ve 13 ribaund ile maçı tamamladı. BogdanBogdanovic 22 sayılık bir katkı verirken, KevinHuerter 10 sayı kaydetti ve ekipte başka hiçbir oyuncu çift hanelere ulaşmadı.
76ers tarafında JoelEmbiid, ekibi için güçlü bir performans ortaya koydu ve maçı 17 sayı, 21 ribaund ve 4 asistle tamamladı. BenSimmons 11 sayı, 12 ribaund ve 9 asistle triple-double'ın kıyısından dönerken, TobiasHarris 20 sayı ve 5 ribaund ile Philadelphia'nın en skorer ismi oldu. SethCurry 17 sayıyla, temsilcimiz FurkanKorkmaz ise 10 sayı ile oynadı. Başka hiçbir Philadelphia oyuncusu çift haneli sayılara ulaşmadı.