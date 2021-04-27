Hataysporlu Traore: "Beşiktaş maçında hazır olmak istiyorum"

Hataysporlu Adama Traore, Beşiktaş ile hafta sonu oynayacakları karşılaşma hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hataysporlu Traore: 'Beşiktaş maçında hazır olmak istiyorum'
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27 Nisan 2021 21:19
Hataysporlu Adama Traore, Gençlerbirliği karşılaşmasına yedek başlamasının nedenini açıkladı.

Sakatlığının olduğunu söyleyen Adama Traore "Sakatlığım var. Önemli değil ama dinlenmem gerekiyor. Tedavi sürecimin iyi geçmesi gerekiyor. Gençlerbirliği maçında hocamızın ihtiyacı olursa oyuna gireceğim. Bu maçta dinlenip, Beşiktaş maçında hazır olmak istiyorum." dedi.

Bu sezon Hatayspor'da 31 lig maçına çıkan Adama Traore, 6 asistlik performans sergiledi.



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