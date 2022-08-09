Hatayspor yeni forvetini açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, golcü futbolcu Berke Önde'yi transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor yeni forvetini açıkladı
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09 Ağustos 2022 15:27
Yeni sezonda da Süper Lig'de ilk 5 hedefi koyan Atakaş Hatayspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Yakın zamanda sportif direktörlüğe Taner Savut'u getiren Hatayspor, forvet oyuncusu Berke Önde'yi kadrosuna kattı.

BERKE ÖNDE İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki forvet Berke Önde ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, imza törenine Onursal Başkan Lütfü Savaş, kulüp başkan vekilleri Mustafa Özat ve Aydın Toksöz ile Genel Sekreter Rahmi Vardı'nın da katıldığı bildirildi.



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