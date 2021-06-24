Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti
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24 Haziran 2021 15:46
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ bekte görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştü.


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