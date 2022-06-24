Hatayspor kalecisini buldu

Kaleci arayışlarını sürdüren Hatayspor, Werder Bremen'in file bekçisi Michael Zetterer'den vazgeçti.
Bordo-beyazlılar, Fortuna Düsseldorf'tan Florian Kastenmeier'le görüşmelere başladı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Alman file bekçisi, ikna edilmeye çalışılıyor. Kastenmeier, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de 29 maça çıktı. 35 gol yedi ve 8 maçta kalesini kapattı.
Bordo-beyazlılar, Fortuna Düsseldorf'tan Florian Kastenmeier'le görüşmelere başladı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Alman file bekçisi, ikna edilmeye çalışılıyor. Kastenmeier, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de 29 maça çıktı. 35 gol yedi ve 8 maçta kalesini kapattı.
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