Hatayspor günü tek idmanla geçti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

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Hatayspor günü tek idmanla geçti
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13 Temmuz 2021 23:50
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günü tek antrenmanla tamamladı.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1 saat 45 dakika süren antrenmanda bordo-beyazlılar, kuvvet, çabukluk ve dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


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