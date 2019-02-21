Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi Hasan Kabze, Rus basınına konuştu.
Kariyerinde Rubin Kazan ile Rusya tecrübesi de bulunan Hasan Kabze, "Robert Mak penaltı vuruşunu gole çevirebilseydi ilk maçı Zenit kazanırdı." dedi.
"FENERBAHÇE'NİN PERFORMANSI DENGESİZ"
Fenerbahçe'nin performansının değişken olduğunu söyleyen Kabze, "Fenerbahçe, bir gün kazanıyor, bir sonraki gün kaybediyor. Fenerbahçe'nin performansı çok dengesiz. Bu yüzden ikinci maçta şansların eşit olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"ZENIT, FENERBAHÇE'YE GÖRE DAHA DİSİPLİNLİ"
Zenit ile Fenerbahçe'yi kıyaslayan eski futbolcu, "Zenit, Fenerbahçe'ye göre daha disiplinli bir takım. Sergei Semak, çok iyi bir antrenör olduğunu gösterdi. Bu nedenle, ufak bir farkla Zenit'in tur atlayacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
Hasan Kabze, Zenit ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesini değerlendirdi. Kabze'ye göre Zenit, Fenerbahçe'ye oranla bir adım önde! Peki sen düşünüyorsun? Bilyoner.com'dan bu maça 'TEK MAÇ' fırsatı ile buraya tıklayarak bahis yapabilirsiniz.
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Kariyerinde Rubin Kazan ile Rusya tecrübesi de bulunan Hasan Kabze, "Robert Mak penaltı vuruşunu gole çevirebilseydi ilk maçı Zenit kazanırdı." dedi.
"FENERBAHÇE'NİN PERFORMANSI DENGESİZ"
Fenerbahçe'nin performansının değişken olduğunu söyleyen Kabze, "Fenerbahçe, bir gün kazanıyor, bir sonraki gün kaybediyor. Fenerbahçe'nin performansı çok dengesiz. Bu yüzden ikinci maçta şansların eşit olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"ZENIT, FENERBAHÇE'YE GÖRE DAHA DİSİPLİNLİ"
Zenit ile Fenerbahçe'yi kıyaslayan eski futbolcu, "Zenit, Fenerbahçe'ye göre daha disiplinli bir takım. Sergei Semak, çok iyi bir antrenör olduğunu gösterdi. Bu nedenle, ufak bir farkla Zenit'in tur atlayacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
Hasan Kabze, Zenit ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesini değerlendirdi. Kabze'ye göre Zenit, Fenerbahçe'ye oranla bir adım önde! Peki sen düşünüyorsun? Bilyoner.com'dan bu maça 'TEK MAÇ' fırsatı ile buraya tıklayarak bahis yapabilirsiniz.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın