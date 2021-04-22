Harun Tekin'in geleceği performansına bağlı

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Harun Tekin, Altay'ın yokluğunda devraldığı kalede kalan 6 maçta başarılı performans sergilerse, yeni kontrat için teklif alabilir.

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Harun Tekin'in geleceği performansına bağlı
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22 Nisan 2021 12:50
Harun Tekin
Harun Tekin
Fenerbahçe
Harun Tekin, Altay Bayındır'ın sezonu kapatmasıyla birlikte eldivenlerin yeni sahibi oldu.

Tecrübeli kaleci, Başakşehir maçında kendi yaptırdığı penaltıyı kurtararak hatasını telafi etti. Harun'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 31 yaşındaki file bekçisi, kaderini kendisi tayin edecek. Harun Tekin eğer kalan 6 maçta başarılı bir performans sergilerse, yeni kontrat için teklif alabilir. Aksi taktirde Harun'un 3 yıllık Fenerbahçe macerası bitecek. 

 


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