Harry Kane: 'Yenebileceğimizi biliyorduk'

İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü3-20 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.Maç sonu değerlendirme yapan Kane, "İnanılmaz bir maçtı. İspanya, dünyanın en iyi takımlarından biri. Onları yenebileceğimizi biliyorduk. Hızlı bir başlangıç yaptık. İkinci yarı daha zor geçti ancak iyi savunduk ve baskıyla baş ettik" şeklinde konuştu.Harry Kane sözlerini, "İnsanlar hep golden bahseder. Gol atmadığım zaman kötü oynadığım söyleniyor. Kariyerimde çok maçta gol atmadan harika oynadığım oldu" ifadeleriyle tamamladı.İngiltere'nin iki golünü atan Raheem Sterling ise "Gol atmak harika bir duygu. Oynadığım pozisyonda gol atmak önemlidir. Bunu uzun zamandır bekliyordum. Milli takımda gole kavuştuğum için mutluyum" açıklamasını yaptı.