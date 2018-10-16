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Harry Kane: "Yenebileceğimizi biliyorduk"

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 3-2 mağlup eden İngiltere'de golcü oyuncu Harry Kane, sonuca şaşırmadıklarına vurgu yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Harry Kane: 'Yenebileceğimizi biliyorduk'
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16 Ekim 2018 00:42
İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane, İspanya'yı 3-20 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

"İNANILMAZ BİR MAÇTI"

Maç sonu değerlendirme yapan Kane, "İnanılmaz bir maçtı. İspanya, dünyanın en iyi takımlarından biri. Onları yenebileceğimizi biliyorduk. Hızlı bir başlangıç yaptık. İkinci yarı daha zor geçti ancak iyi savunduk ve baskıyla baş ettik" şeklinde konuştu.

"GOL ATMADIĞIM MAÇLARDA..."

Harry Kane sözlerini, "İnsanlar hep golden bahseder. Gol atmadığım zaman kötü oynadığım söyleniyor. Kariyerimde çok maçta gol atmadan harika oynadığım oldu" ifadeleriyle tamamladı.

"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"

İngiltere'nin iki golünü atan Raheem Sterling ise "Gol atmak harika bir duygu. Oynadığım pozisyonda gol atmak önemlidir. Bunu uzun zamandır bekliyordum. Milli takımda gole kavuştuğum için mutluyum" açıklamasını yaptı.

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