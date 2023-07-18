Philadelphia 76ers ve James Harden'ın hala "çatışma" yaşadığı ve yakın gelecekte "çirkin bir savaş" olabileceği iddia edildi.



76ers ekibi Harden'ı takas edemediği takdirde gelecek sezon takımda kalmasını istiyor olsa da, Philly Voice'tan Kyle Neubeck, bu durumu "kendisiyle yönetim arasında hala bir çatışma var ve bu anlaşmazlığın ileride daha çirkinleşebileceğine dair beklentiler artmaya başladı." ifadeleriyle yorumladı.



Sixers'ın Harden karşılığında istediklerinin yöneticiler tarafından "mantıksız" olarak tanımlandığı bildirilmişti.



Neubeck, Sixers'ın Harden karşılığında takımı aynı çekişme seviyesinde tutacak bir varlık elde etmeyi ya da başka bir üst düzey oyuncu alabilmek için kullanabilecekleri yeterli miktarda varlık almak istediğini sözlerine ekledi.



Harden'ın LA Clippers dışındaki takas piyasasının belirsiz olduğu da kayıtlara geçti.



