Harden, Malone'a katılıyor: "İkili sıkıştırma varsa, iyiyim demektir"

Houston Rockets süperstarı James Harden, Denver Nuggets koçu Mike Malone'un kendisini potaya oldukça uzakta ikili sıkıştırmalarla savunmasını bir iltifat olarak görmesine katıldığını belirtti.



Dün gece Toyota Center'daki maçtan önce Malone, "Muhtemelen onun için sinir bozucu olduğunu biliyorum. Ama bunu büyük bir saygı işareti olarak almalı çünkü insanlar son dönemdeki en iyi skorerin elinden topu almayı planlıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.



Harden, dün gece Rockets'ın 130-104'lük galibiyetinde Nuggets'a karşı 10/17 isabetle 35 sayı attıktan sonra, şöyle konuştu:



"Kesinlikle. Ben ve koç (Mike) D'Antoni her zaman bunun hakkında konuşuruz. Bu, doğru bir şey yaptığım anlamına gelir, gayet iyiyim demektir."



Harden'ın performansı, şu şekildeydi:







