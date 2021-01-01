Harden: "Doğu'da en iyi biz değiliz, Milwaukee Bucks!"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, Doğu Konferansı'ndaki en iyi takımın Nets değil, Milwaukee Bucks olduğunu söyledi.



Harden, takımın medya gününde şu anda Doğu'daki en iyi takımın Nets olmadığını düşündüğünü belirterek, insanların Bucks'a odaklanması gerektiğini açıkladı:



"Hedef biz değiliz. Hedef, son şampiyondur. Geçen yıl kazanan onlardı. Biz de onları yakalamaya çalışıyoruz. Milwaukee Bucks geçen yıl şampiyonluğu kazanmıştı, bu yüzden hedefte olan ve tahttan indirilmesi gerekenler onlar olmalı."



"DAHA DA KORKUNÇ OLACAK"



Harden, geçen yıl belirttiği "korkunç saatler" ifadesinin, bu yıl geçerliliğini koruyup korumadığı üzerine de şu ifadeleri kullandı:



"Evet, kesinlikle koruyor. Hatta daha da korkunç olacak. Bunu da bu takıma eklediğimiz bazı parçaları düşünerek söylüyorum. Geçmişten savaş tecrübesi olan ve bu yolda güven duyabileceğimiz adamlarımız var."



"PARA ÖNEMLİ DEĞİL"



Kontrat uzatma durumundan da bahseden Harden, parayı önemsemediğini sözlerine ekledi:



"Para benim için önemli değil. Şimdiye dek başarısız olduğum birçok kadroda yer aldım. Bu yüzden zihniyetim ve hedefim, bu takımı birkaç yıl boyunca en üst seviyede rekabet edecek şekilde kurduğumuzdan emin olmak üzerine. Zaten New York'ta şampiyonluk kazanırsanız, para bir şekilde gelir."



