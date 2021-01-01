Harden, Bucks'a karşı bu geceki 3. maçta da yok!

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, James Harden'ın bu gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanan playoff yarı final serisinin 3. maçında forma giymeyeceğini söyledi.



Serinin 1. maçının ilk dakikasında geçirdiği hamstring gerginliği sakatlığı ile uğraşmaya devam eden Harden'ın serinin geri kalanı için durumu, Nash'e göre henüz belirlenmedi.



31 yaşındaki oyuncunun uğraştığı hamstring zorlanması sakatlığı, kendisinin sezonun sonuna doğru bir aydan fazla bir süre boyunca kadro dışı kalmasına neden olmuştu.



Nets, 2-0 önde yer aldığı serinin 3. maçını, bu gece TSİ 02:30'da oynayacak.



