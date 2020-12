Hamza Hamzaoğlu: 'Oyundan hiç kopmadık'

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Ortaya konulan mücadele, her geçen gün tempomuzun artması, birlikte oyun anlayışımızın pekişmesi açısından takımdan memnunum." dedi.



Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün ligin en kaliteli takımlarından birisine karşı oynadıklarını söyledi.



Maç öncesinde zor bir mücadelenin kendilerini beklediğini konuştuklarını anımsatan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:



"Takım halinde mücadele edersek iyi bir sonuçla ayrılacağımızı biliyorduk. Geri düşmemize rağmen oyundan kopmadık ve daha sonra golü bulduk. Takım olarak kazanmak için son ana kadar mücadele ettik ve pozisyon aradık. Zaman zaman pozisyon da bulduk ama gole çeviremedik. Aynı şekilde Başakşehir'in de pozisyonları vardı. Ortaya konulan mücadele, her geçen gün tempomuzun artması, birlikte oyun anlayışımızın pekişmesi açısından takımdan memnunum."



Gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını dile getiren Hamzaoğlu, "İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla Malatya'ya döneriz." ifadelerini kullandı.



Tecrübeli teknik adam, takımın oyun anlayışından memnun olup olmadığı yönündeki bir soruya "Beni esas sevindiren şey her hafta üzerine koyarak ilerliyoruz. Birkaç hafta sonra daha iyi bir görüntü veriyoruz. Oyun anlayışını soruyorsanız, bizim şimdi oyundan çok puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bu strateji oyunu. Bazen kazanmak için gerekiyorsa topu rakibe de vermek gerekebiliyor. Biz puanlar için mücadele ediyoruz, şu an oyun ikinci planda." şeklinde yanıt verdi.