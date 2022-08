Haller: 'Geri dönüp, gol atacağım'

Ajax'tan Borussia Dortmund'a bu yaz transfer olmasının ardından testis kanserine yakalanan Sebastian Haller, açıklamalarda bulundu.



"HERKES İÇİN YENİ BİR DURUM"



Hastalığa yakalanmasının ardından şu anda iyi durumda olduğunu belirten golcü futbolcu, "Herkes için yeni bir durum, özellikle ben ve ailem için. Etrafımda çok fazla insan, çok fazla destek olduğu için şanslıyım. Kendimi kötü hissetmiyorum. Hala günlük yürüyüşlerimi yapıyoruım, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirebiliyorum, bu nedenle her şey yolunda" ifadelerini kullandı.



"ANNEM KAHROLDU"



Hastalığını ilk öğrendiği zaman özellikle annesinin çok üzüldüğünü belirten başarılı futbolcu, "Testis tümörünü öğrendikten sonra karım şoktaydı ama bununla başa çıkabildi. Fakat annem... Anne başkadır. Kahroldu... Onun yanında olmaları için kardeşlerimi aradım. Geri döneceğim, o sahaya çıkıp golümü atacağım." dedi.



"BÖYLE BİR ŞEYDEN KAÇAMAZSINIZ"



Borussia Dortmund'a transfer olduktan son iki hafta geçmeden kötü haberi almasını değerlendiren 28 yaşındaki futbolcu, "Düşündüğüm ilk şey sadece 10 gündür Borussia Dortmund'da olmam ve henüz hiç oynamamış olmamdı. Bu transfer için çok şey yapmıştık. Herkes mutluydu ve gerçekten sahaya çıkmak istemiştim. Benim için 30 milyon euro ödediler ve aylarca oynayamayacağım. Böyle düşününce iyi bir anlaşma gibi durmuyor ama daha fazla düşününce bu konuda elinizden bir şey gelmeyeceğini görüyorsunuz. Böyle bir şeyden kaçınamazsınız ya da bunu değiştiremezsiniz" şeklinde konuştu.



"GÜCÜMÜ VE ZİNDELİĞİMİ KAYBEDİYORUM"



Hastalığın ilk ortaya nasıl çıktığını açıklayan Fildişili isim, "Midemde garip bir his vardı. Acıtmıyordu ama garip bir şeydi. Birkaç gün sonra geçeceğini düşünürsünüz ama geçmedi. Bu nedenle göstermeye karar verdim." yorumunu yaptı.



İlk ultrason sırasında doktorların tümörü gördüklerini, daha sonra antrenmana gittiğini söyleyen Haller, durumun ameliyat sırasında netlik kazandığını ve kendisi için şok edici olduğunu belirterek, tedavi süreci için, "Haftanın 5 günü hastaneye gidiyorum. Kıpırdayamıyorum, sadece yatakta kalıyorum. Özellikle o günlerde gücümü ve zindeliğimi kaybediyorum" sözlerini kullandı.



"SARI DUVAR İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"



Futbola dönüşünün birkaç ay daha süreceğini ifade eden golcü futbolcu, "Önemli olan çok fazla kas kütlesi kaybetmemem. Formda kalmak zorundayım. Sahalarda dönmeden bir ay önce topla çalışacağım. Şu an en önemli şey vücudumun iyi olması" değerlendirmesinde bulundu.



İlk hedefinin sahalara geri dönmek olduğunu söyleyen Haller, Borussia Dortmund forması ile gol atmak ve Sarı Duvar için oynamak için de sabırsızlandığını söyledi.



Kendisine verilen destek için de konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Ben ve ailem şoktaydık. Birçok insan endişeliydi ve çok duygusaldı. Futbol dünyasındaki insanlardan hiç beklemediğim bir şeydi. Bu durum, hastaneden çıkmak için bana ekstra motivasyon veriyor" sözlerini kullandı.





