Halis Kökçü: 'Oğlumla gurur duyuyorum'

Gökkuşağı renklerini taşıyan kaptanlık pazubandını takmayacağını açıklayan Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, flaş açıklamalarda bulundu.



Hollanda Eredivisie'deki tüm takımların kaptanları, LGBT'lilere destek günü olan "National Coming Out Day" yürüyüşüne dikkat çekmek için bu hafta sonu oynanacak maçlarda "gökkuşağı" renkli kaptanlık bandı takma kararı aldı. Ancak Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, dini sebepler nedeniyle bu karara uymayacağını açıkladı. Orkun'un bu kararına babası Halis Kökçü'den destek geldi. AKŞAM'a konuşan baba Kökçü "Orkun adam gibi adamdır. Kararına saygı duyuyoruz. Orkun dinimizce yasak olan bir şeyi yapmayan bir evlattır. Onunla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



HAFTAYA DA KAPTAN



Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot ise konu ile ilgili sorulan bir soruya "Orkun, hafta başında bana herkese saygı duyduğunu ancak bu kampanyada olmak istemediğini söylemek için geldi. Bu yüzden Gernot'un bandı takmasına karar verdik. Zor bir karardı, ama eğer birisi inançlarında güçlüyse, onu vazgeçirmeye çalışmanın bir anlamı yok. Orkun Kökçü'ye saygı duyuyorum. Orkun gelecek hafta yine kaptan olacak" yanıtını verdi.



BANA DÜŞMEZ!



Feyenoord'da Orkun Kökçü'nün yerine kaptanlık pazubandını takan Gernot Trauner, "Dinine dayanarak verdiği karar hakkında yorum yapmak bana düşmez. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.



3 TAKIMIN RADARINDA



Oynadığı 13 maçta 5 gol, 2 asist yapan Orkun Kökçü, birçok Avrupa takımının radarına girdi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Borussia Dortmund, Arsenal ve Bologna ilgileniyor. Başarılı oyuncunun Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ