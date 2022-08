"ADANASPOR BANA SICAK YAKLAŞTI"

"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

"MUSTAFA HOCAM BENİ DAHA DA HEYECANLANDIRDI"

"İDOLÜM FRANCK KESSIE"

"BEN BİR JOKERİM"

"TRABZONSPOR EFSANESİ OLMAK İSTİYORUM"

"EN BÜYÜK ADAYLARDAN BİRİ YİNE TRABZONSPOR"

"STEFAN KUNTZ, GENÇLER İÇİN BİR ŞANS"

"TARAFTARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ"

HAKAN YEŞİL İLE KISA KISA

Trabzonspor forması giyen Hakan Yeşil, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralık olarak katıldı20 yaşındaki önlibero, Adanaspor'da başarılı olup Trabzonspor'a dönmeyi hedeflediğini ve bordo-mavililerin efsane oyuncularından biri olmak istediğini ifade etti. Hakan Yeşil, Adanaspor taraftarlarına da başarılı olma sözü verdi. İşte Hakan Yeşil'in çok özel açıklamaları...Sezon başından beri yani Trabzonspor kampına gitmeden önce Adanaspor'un teklifi vardı. Buraya sıcak bakıyordum. Oynayabileceğim bir yer olmasını istedim. Bekleme süreci oldu. İyi bir karar vermek istedim. Hem başkan hem de teknik heyetin sıcak bir ilgisi oldu. Burada olduğum için mutluyum.Bu sene çok farklı bir Hakan Yeşil göstereceğim. Benim hedefim her zaman en iyisi olmak. Yer aldığım takımı sahiplenmek. Takıma maksimum katkı sağlamaya çalışacağım. Bunun için de terimin son damlasına kadar mücadele sözü veriyorum.2-3 gün önce takıma katıldım. Hocamla görüştük. Bana çok iyi şekilde yaklaştı. Beni çok yakından takip ediyordu. Gelişimim açısından neler yapılacağını anlattı. Bana katacağı şeyleri anlattı. Bu beni heyecanlandırdı. Buraya geldiğime daha fazla mutlu oldum.Benim idolüm Milan'dan futbolseverlerin bildiği, Barcelona'ya transfer olan Franck Kessie... 6 numara gibi oynuyor, çok güçlü, savaşçı bir oyuncu. Topu da iyi kullanıyor, takımı rahatlatıyor. Akıllı bir oyuncu. Ben de onu örnek alıyorum. Avrupa futbolundan maçlar izliyorum, pozisyon bilgimi de yukarı seviyeye çıkarmak istiyorum. Eksiklerime de çalışıyorum.6 numarada kendimi daha iyi hissediyorum. Burada verimli olduğumu düşünüyorum. Ben bir joker gibiyim. Milli Takım'da da stoper oynamışlığım var. Futbol bir takım oyunudur. Ben de hocamın şans verdiği yerde en iyi şekilde mücadele ederim.Kampta antrenmanlar yaptım. Abdullah Hoca ile görüştük. Hoca da iyi gelişme sağladığımı düşündüğünü söyledi. 'Takımımız biraz kalabalık, burada beklersin. Sana tavsiyem kiralık gidip daha iyi dönmen' dedi. Ben de Abdullah Avcı ve yönetimden izin isteyip ayrıldım. Küçük yaştan beri Trabzonspor'da oynuyorum. O yüzden Diyarbakırlı olduğum kadar Trabzonluyum. Kendimi geliştireceğim, çok güçlü bir şekilde Trabzonspor'a döneceğim.Geçen sezon Trabzonspor hak ederek şampiyon oldu. Tarifi olmayan bir duyguydu. Hak eden herkes bu duyguyu yaşasın. Şampiyonluğun bu sezon da en büyük adaylarından biri Trabzonspor'dur. İnşallah Trabzonspor şampiyon olur.Ben bütün yaş kategorilerini gördüm. A Milli Futbol Takımı'nda oynamak hayalim. İlerleyen dönemlerde hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım. Bunu garanti edebilirim. Stefan Kuntz, genç oyunculara şans veriyor. Bence bizim için büyük bir şans.Desteklerini her daim bekliyoruz. Taraftarımızın yüzünü güldürmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Onlar bizim 12. adamımız. Bizi desteklemeye devam etsinler, biz de son topa kadar mücadele verelim. Zaten benim forma numaram da 12. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz.Sevda: HedefÇılgınHer şeyOlmazsa olmazımBüyük hocaHayalTarifi olmayan duyguYüzüklerin EfendisiBordo-bereli olurdum