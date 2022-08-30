Trabzonspor forması giyen Hakan Yeşil, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralık olarak katıldı. Sporx'ten Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan 20 yaşındaki önlibero, Adanaspor'da başarılı olup Trabzonspor'a dönmeyi hedeflediğini ve bordo-mavililerin efsane oyuncularından biri olmak istediğini ifade etti. Hakan Yeşil, Adanaspor taraftarlarına da başarılı olma sözü verdi. İşte Hakan Yeşil'in çok özel açıklamaları...
"ADANASPOR BANA SICAK YAKLAŞTI"
Hakan, öncelikle Adanaspor'a transferin hayırlı olsun. Sezon sonuna kadar Adanaspor ile sözleşme imzaladın. Süreç nasıl gelişti? Bununla başlayalım.
Sezon başından beri yani Trabzonspor kampına gitmeden önce Adanaspor'un teklifi vardı. Buraya sıcak bakıyordum. Oynayabileceğim bir yer olmasını istedim. Bekleme süreci oldu. İyi bir karar vermek istedim. Hem başkan hem de teknik heyetin sıcak bir ilgisi oldu. Burada olduğum için mutluyum.
"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"
Adanaspor'daki hedeflerin neler? Kendini geliştirmek için ekstra çalışmalar yapman dikkati çekici. Güçlü bir Hakan Yeşil görmeye devam edecek miyiz?
Bu sene çok farklı bir Hakan Yeşil göstereceğim. Benim hedefim her zaman en iyisi olmak. Yer aldığım takımı sahiplenmek. Takıma maksimum katkı sağlamaya çalışacağım. Bunun için de terimin son damlasına kadar mücadele sözü veriyorum.
"MUSTAFA HOCAM BENİ DAHA DA HEYECANLANDIRDI"
Mustafa Kaplan deneyimli bir teknik adam. Oyuncularla da iyi bir iletişim kurduğunu biliyoruz. Senin hocayla nasıl bir iletişimin var?
2-3 gün önce takıma katıldım. Hocamla görüştük. Bana çok iyi şekilde yaklaştı. Beni çok yakından takip ediyordu. Gelişimim açısından neler yapılacağını anlattı. Bana katacağı şeyleri anlattı. Bu beni heyecanlandırdı. Buraya geldiğime daha fazla mutlu oldum.
"İDOLÜM FRANCK KESSIE"
İdol olarak kimleri görüyorsun? Süper Lig'den, Trabzonspor'dan ya da Avrupa futbolundan örnek aldığın oyuncular kimler?
Benim idolüm Milan'dan futbolseverlerin bildiği, Barcelona'ya transfer olan Franck Kessie... 6 numara gibi oynuyor, çok güçlü, savaşçı bir oyuncu. Topu da iyi kullanıyor, takımı rahatlatıyor. Akıllı bir oyuncu. Ben de onu örnek alıyorum. Avrupa futbolundan maçlar izliyorum, pozisyon bilgimi de yukarı seviyeye çıkarmak istiyorum. Eksiklerime de çalışıyorum.
"BEN BİR JOKERİM"
Önlibero, stoper ve orta sahanın solunda oynayabiliyorsun. Peki en çok hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
6 numarada kendimi daha iyi hissediyorum. Burada verimli olduğumu düşünüyorum. Ben bir joker gibiyim. Milli Takım'da da stoper oynamışlığım var. Futbol bir takım oyunudur. Ben de hocamın şans verdiği yerde en iyi şekilde mücadele ederim.
"TRABZONSPOR EFSANESİ OLMAK İSTİYORUM"
Genç bir futbolcusun ve bonservisin Trabzonspor'da. Abdullah Avcı ile görüşmen oldu mu? Hocanın seninle ilgili planı nedir?
Kampta antrenmanlar yaptım. Abdullah Hoca ile görüştük. Hoca da iyi gelişme sağladığımı düşündüğünü söyledi. 'Takımımız biraz kalabalık, burada beklersin. Sana tavsiyem kiralık gidip daha iyi dönmen' dedi. Ben de Abdullah Avcı ve yönetimden izin isteyip ayrıldım. Küçük yaştan beri Trabzonspor'da oynuyorum. O yüzden Diyarbakırlı olduğum kadar Trabzonluyum. Kendimi geliştireceğim, çok güçlü bir şekilde Trabzonspor'a döneceğim. Bir Trabzonspor efsanesi olmak istiyorum.
"EN BÜYÜK ADAYLARDAN BİRİ YİNE TRABZONSPOR"
Trabzonspor'un şampiyonluğu için neler söylersin? Bu sene de Trabzonspor sence şampiyon olabilecek mi?
Geçen sezon Trabzonspor hak ederek şampiyon oldu. Tarifi olmayan bir duyguydu. Hak eden herkes bu duyguyu yaşasın. Şampiyonluğun bu sezon da en büyük adaylarından biri Trabzonspor'dur. İnşallah Trabzonspor şampiyon olur.
"STEFAN KUNTZ, GENÇLER İÇİN BİR ŞANS"
A Milli Takım hedefin için düşünceni merak ediyorum. Genç oyuncuların özellikle milli takımda şans bulduğunu görüyoruz son dönemlerde. A Milli Takım için düşüncen nedir?
Ben bütün yaş kategorilerini gördüm. A Milli Futbol Takımı'nda oynamak hayalim. İlerleyen dönemlerde hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım. Bunu garanti edebilirim. Stefan Kuntz, genç oyunculara şans veriyor. Bence bizim için büyük bir şans.
"TARAFTARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ"
12 numarayı giyecek olman dikkat çekici. Taraftarlara bir mesaj mu bu? Adanaspor taraftarlarına bir mesajın var mı?
Desteklerini her daim bekliyoruz. Taraftarımızın yüzünü güldürmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Onlar bizim 12. adamımız. Bizi desteklemeye devam etsinler, biz de son topa kadar mücadele verelim. Zaten benim forma numaram da 12. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz.
HAKAN YEŞİL İLE KISA KISA
Futbol: Sevda
Trabzonspor: Hedef
Trabzonspor taraftarı: Çılgın
Forma: Her şey
Aile: Olmazsa olmazım
Abdullah Avcı: Büyük hoca
Milli Takım: Hayal
Kupa: Tarifi olmayan duygu
En çok beğendiği film: Yüzüklerin Efendisi
Futbolcu olmasaydı: Bordo-bereli olurdum
"ADANASPOR BANA SICAK YAKLAŞTI"
Hakan, öncelikle Adanaspor'a transferin hayırlı olsun. Sezon sonuna kadar Adanaspor ile sözleşme imzaladın. Süreç nasıl gelişti? Bununla başlayalım.
Sezon başından beri yani Trabzonspor kampına gitmeden önce Adanaspor'un teklifi vardı. Buraya sıcak bakıyordum. Oynayabileceğim bir yer olmasını istedim. Bekleme süreci oldu. İyi bir karar vermek istedim. Hem başkan hem de teknik heyetin sıcak bir ilgisi oldu. Burada olduğum için mutluyum.
"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"
Adanaspor'daki hedeflerin neler? Kendini geliştirmek için ekstra çalışmalar yapman dikkati çekici. Güçlü bir Hakan Yeşil görmeye devam edecek miyiz?
Bu sene çok farklı bir Hakan Yeşil göstereceğim. Benim hedefim her zaman en iyisi olmak. Yer aldığım takımı sahiplenmek. Takıma maksimum katkı sağlamaya çalışacağım. Bunun için de terimin son damlasına kadar mücadele sözü veriyorum.
"MUSTAFA HOCAM BENİ DAHA DA HEYECANLANDIRDI"
Mustafa Kaplan deneyimli bir teknik adam. Oyuncularla da iyi bir iletişim kurduğunu biliyoruz. Senin hocayla nasıl bir iletişimin var?
2-3 gün önce takıma katıldım. Hocamla görüştük. Bana çok iyi şekilde yaklaştı. Beni çok yakından takip ediyordu. Gelişimim açısından neler yapılacağını anlattı. Bana katacağı şeyleri anlattı. Bu beni heyecanlandırdı. Buraya geldiğime daha fazla mutlu oldum.
"İDOLÜM FRANCK KESSIE"
İdol olarak kimleri görüyorsun? Süper Lig'den, Trabzonspor'dan ya da Avrupa futbolundan örnek aldığın oyuncular kimler?
Benim idolüm Milan'dan futbolseverlerin bildiği, Barcelona'ya transfer olan Franck Kessie... 6 numara gibi oynuyor, çok güçlü, savaşçı bir oyuncu. Topu da iyi kullanıyor, takımı rahatlatıyor. Akıllı bir oyuncu. Ben de onu örnek alıyorum. Avrupa futbolundan maçlar izliyorum, pozisyon bilgimi de yukarı seviyeye çıkarmak istiyorum. Eksiklerime de çalışıyorum.
"BEN BİR JOKERİM"
Önlibero, stoper ve orta sahanın solunda oynayabiliyorsun. Peki en çok hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
6 numarada kendimi daha iyi hissediyorum. Burada verimli olduğumu düşünüyorum. Ben bir joker gibiyim. Milli Takım'da da stoper oynamışlığım var. Futbol bir takım oyunudur. Ben de hocamın şans verdiği yerde en iyi şekilde mücadele ederim.
"TRABZONSPOR EFSANESİ OLMAK İSTİYORUM"
Genç bir futbolcusun ve bonservisin Trabzonspor'da. Abdullah Avcı ile görüşmen oldu mu? Hocanın seninle ilgili planı nedir?
Kampta antrenmanlar yaptım. Abdullah Hoca ile görüştük. Hoca da iyi gelişme sağladığımı düşündüğünü söyledi. 'Takımımız biraz kalabalık, burada beklersin. Sana tavsiyem kiralık gidip daha iyi dönmen' dedi. Ben de Abdullah Avcı ve yönetimden izin isteyip ayrıldım. Küçük yaştan beri Trabzonspor'da oynuyorum. O yüzden Diyarbakırlı olduğum kadar Trabzonluyum. Kendimi geliştireceğim, çok güçlü bir şekilde Trabzonspor'a döneceğim. Bir Trabzonspor efsanesi olmak istiyorum.
"EN BÜYÜK ADAYLARDAN BİRİ YİNE TRABZONSPOR"
Trabzonspor'un şampiyonluğu için neler söylersin? Bu sene de Trabzonspor sence şampiyon olabilecek mi?
Geçen sezon Trabzonspor hak ederek şampiyon oldu. Tarifi olmayan bir duyguydu. Hak eden herkes bu duyguyu yaşasın. Şampiyonluğun bu sezon da en büyük adaylarından biri Trabzonspor'dur. İnşallah Trabzonspor şampiyon olur.
"STEFAN KUNTZ, GENÇLER İÇİN BİR ŞANS"
A Milli Takım hedefin için düşünceni merak ediyorum. Genç oyuncuların özellikle milli takımda şans bulduğunu görüyoruz son dönemlerde. A Milli Takım için düşüncen nedir?
Ben bütün yaş kategorilerini gördüm. A Milli Futbol Takımı'nda oynamak hayalim. İlerleyen dönemlerde hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım. Bunu garanti edebilirim. Stefan Kuntz, genç oyunculara şans veriyor. Bence bizim için büyük bir şans.
"TARAFTARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ"
12 numarayı giyecek olman dikkat çekici. Taraftarlara bir mesaj mu bu? Adanaspor taraftarlarına bir mesajın var mı?
Desteklerini her daim bekliyoruz. Taraftarımızın yüzünü güldürmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Onlar bizim 12. adamımız. Bizi desteklemeye devam etsinler, biz de son topa kadar mücadele verelim. Zaten benim forma numaram da 12. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz.
HAKAN YEŞİL İLE KISA KISA
Futbol: Sevda
Trabzonspor: Hedef
Trabzonspor taraftarı: Çılgın
Forma: Her şey
Aile: Olmazsa olmazım
Abdullah Avcı: Büyük hoca
Milli Takım: Hayal
Kupa: Tarifi olmayan duygu
En çok beğendiği film: Yüzüklerin Efendisi
Futbolcu olmasaydı: Bordo-bereli olurdum
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