Hakan Keleş: 'Zorlukları aşa aşa gideceğiz'

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, çok başarılı olmak istediklerini, zorlukları aşarak ilerleyeceklerini belirtti.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Keleş ile sportif direktör Fatih Kavlak, futbolcular İbrahima Balde, Joe Champness, Onurcan Piri ve Erolcan Akdağ, Giresun Üniversitesinde (GRÜ) öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.



Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Keleş, geçen sezon çok zorluklar çekerek başarılmış bir hikaye yazdıklarını belirtti.



Sonuna kadar hak ettikleri bir şampiyonluk yaşadıklarını ifade eden Keleş, hayatında çok şampiyonluklar yaşadığını ancak geçen sezonki şampiyonluğun en gururlusu olduğunu vurguladı.



Süper Lig'de iyi bir planlamayla yola çıktıklarının altını çizen Keleş, şunları kaydetti:



"Süper Lig'e 44 yıl sonra çıkmışız. Bu sene ligde kalalım, ilk olarak asansör takım olmayalım diye kulübümüzün imkanları çerçevesinde plan ve proje yaptık. Buna göre adımlar attık. İlk başta biraz sıkıntılar oldu. Bizim için hedef bir sonraki maç. Maç maç gideceğiz. Üst sıralar olsun, Avrupa kupaları hedefi olsun ama bir iki maç kazanmakla bu olmuyor. Biz de çok başarılı olmak istiyoruz ama zorluklar var. Zorlukları aşa aşa gideceğiz. Yeni hedef derseniz önümüzdeki maç, yani Gaziantep FK maçı."



Futbolculardan İbrahima Balde ise öğrencilerin kendisine yönelik "Balde'den gol bekliyoruz." söylemleri üzerine, "Burada olduğum için çok mutluyum. Goller geliyor, bunu söylüyorum çünkü ben kendime ve bana inanan tüm taraftarlara güveniyorum. Sadece zamana dayalı bir durum. Her hafta daha iyiye gidiyoruz. Burayı çok seviyorum. Sadece Türk pasaportuna ihtiyacım var, her şeyiyle çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Joe Champness de takım olarak geliştiklerine işaret ederek, "İyi duruma geliyoruz. Futbolda zorlukların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Her zaman taraftarlarımız için iyi sonuç almak istiyoruz, destekleri için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kaleci Onurcan Piri ise öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi.



Futbolculardan Erol Can Akdağ da sezona çok iyi başlayamadıklarını ancak son haftalarda iyi gittiklerini, takımın daha iyi olacağını kaydetti.



GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ise programın sonunda yaptığı konuşmada, Hakan Keleş, Fatih Kavlak ve futbolcuları GRÜ'de görmekten ve ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, Giresunspor'a başarılar diledi.



Söyleşi, kura çekimiyle belirlenen 3 öğrenciye GZT Giresunspor forması hediye edilmesiyle sona erdi.





